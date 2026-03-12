У США чоловік протаранив автомобілем синагогу та відкрив стрілянину

У передмісті Детройта сталася стрілянина в синагозі Temple Israel. Підозрюваний загинув, інших жертв унаслідок інциденту не зафіксовано.

Про це повідомляє Reuters. За даними поліції штату Мічиган, повідомлення про стрілянину надійшло близько 12:30 за місцевим часом у містечку Вест-Блумфілд.

За словами шерифа округу Окленд Майкла Бушара, підозрюваний протаранив автомобілем двері будівлі синагоги та заїхав усередину коридором, після чого його зупинила охорона. Під час інциденту охоронці відкрили вогонь у відповідь.

Правоохоронці повідомили, що жодних підтверджених поранень серед відвідувачів або персоналу немає. Один із співробітників служби безпеки отримав травми після того, як його збив автомобіль нападника, і був доставлений до лікарні. За словами шерифа, його стан не викликає занепокоєння.

Пізніше джерело в правоохоронних органах повідомило Reuters, що підозрюваного застрелили на місці.

За інформацією американських медіа, у багажнику автомобіля нападника також виявили значну кількість вибухівки.

У синагозі Temple Israel, яка налічує понад 12 тисяч членів громади, працює дитячий центр раннього розвитку. Під час інциденту дітей евакуювали та вивезли автобусами, щоб возз’єднати з батьками.

Федеральне бюро розслідувань заявило, що його співробітники прибули на місце події та допомагають у розслідуванні.

Єврейські організації у США працюють в умовах підвищених заходів безпеки після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого, що призвело до ескалації на Близькому Сході.