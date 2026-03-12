        Новини

        У США чоловік протаранив автомобілем синагогу та відкрив стрілянину

        Сергій Бордовський
        12 Березня 2026 21:11
        читать на русском →
        Дим піднімається з будівлі після того, як поліція штату Мічиган повідомила про активну стрілянину в синагозі Temple Israel у Вест-Блумфілді, штат Мічиган, США, 12 березня 2026 року / Скріншот з відео ABC
        Дим піднімається з будівлі після того, як поліція штату Мічиган повідомила про активну стрілянину в синагозі Temple Israel у Вест-Блумфілді, штат Мічиган, США, 12 березня 2026 року / Скріншот з відео ABC

        У передмісті Детройта сталася стрілянина в синагозі Temple Israel. Підозрюваний загинув, інших жертв унаслідок інциденту не зафіксовано.

        Про це повідомляє Reuters. За даними поліції штату Мічиган, повідомлення про стрілянину надійшло близько 12:30 за місцевим часом у містечку Вест-Блумфілд.

        За словами шерифа округу Окленд Майкла Бушара, підозрюваний протаранив автомобілем двері будівлі синагоги та заїхав усередину коридором, після чого його зупинила охорона. Під час інциденту охоронці відкрили вогонь у відповідь.

        Реклама
        Реклама

        Правоохоронці повідомили, що жодних підтверджених поранень серед відвідувачів або персоналу немає. Один із співробітників служби безпеки отримав травми після того, як його збив автомобіль нападника, і був доставлений до лікарні. За словами шерифа, його стан не викликає занепокоєння.

        Пізніше джерело в правоохоронних органах повідомило Reuters, що підозрюваного застрелили на місці.

        За інформацією американських медіа, у багажнику автомобіля нападника також виявили значну кількість вибухівки.

        У синагозі Temple Israel, яка налічує понад 12 тисяч членів громади, працює дитячий центр раннього розвитку. Під час інциденту дітей евакуювали та вивезли автобусами, щоб возз’єднати з батьками.

        Федеральне бюро розслідувань заявило, що його співробітники прибули на місце події та допомагають у розслідуванні.

        Єврейські організації у США працюють в умовах підвищених заходів безпеки після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого, що призвело до ескалації на Близькому Сході.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини