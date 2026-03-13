20 атак за добу: на Дніпропетровщині горіли будинки, пошкоджено підприємство, двоє постраждалих

Протягом доби, з 12 по 13 березня, російські війська майже 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками, авіабомбами та ракетою. Унаслідок обстрілів поранення дістали двоє людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військовій адміністрації Олександр Ганжа.

Окрім Дніпровського району, під ударом був Синельниківський. Росіяни поцілили по Покровській громаді. Виникло кілька пожеж. Знищені два приватні будинки, гараж і господарська споруда, ще чотири оселі пошкоджено.

У Кам’янському пошкоджені підприємство, приватні будинки і авто. Постраждала 59-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

На Нікопольщині під обстрілами перебували райцентр, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Там пошкоджено будинок культури, п’ятиповерхівки та автівка. Зазнав поранень 51-річний чоловік.

На Криворізькому районі російські війська атакували Грушівську громаду.