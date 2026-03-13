Понад 14 мільйонів розкрали на фортифікаціях на Дніпропетровщині: у справі п’ятеро підозрюваних

На Дніпропетровщині викрили корупційні схеми під час будівництва оборонних рубежів. Посадовці військової частини разом із цивільними спільниками завдали державі понад 14 млн грн збитків.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, йдеться про одну військову частину, де діяли дві схеми із закупівлею матеріалів для фортифікацій. У 2024 році посадовці частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів за завищеними цінами.

За даними слідства, підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни в них були приблизно на 20% вищими за ринкові. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували. При цьому матеріали для оборонних позицій фактично закуповували значно дешевше.

Один із епізодів, за даними слідства, організував командир військової частини у званні полковника. Тільки з травня по червень 2024 року державі було завдано 7,3 млн грн збитків. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. За даними слідства, вони привласнили ще близько 6,7 млн грн.

Трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один перебуває в лікарні. Слідство триває, правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень.