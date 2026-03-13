        Події

        Іран атакував французьку базу в Іраку: один військовий загинув, шестеро поранені

        Галина Шподарева
        13 Березня 2026 09:31
        читать на русском →
        Французькі військові / Фото архівне: Reuters
        Іран 12 березня атакував дронами французьку військову базу в місті Махмур в Іраку. Унаслідок атаки шестеро французьких солдатів дістали поранення, один із них пізніше помер.

        Про це повідомляє Reuters із посиланням на губернатора провінції Ербіль Омеда Кошнау та джерело в службах безпеки.

        Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив атаку. Він уточнив, що загиблим військовим був старший ад’ютант Арно Фріон.

        За його словами, присутність французьких військових у регіоні пов’язана з боротьбою проти тероризму, і війна в Ірані “не може виправдати такі напади”.

        Щонайменше шестеро французьких солдатів дістали поранення внаслідок атаки дронів на спільну базу курдських воєнізованих формувань та французьких військ у районі міста Махмур (Курдистан).

        Як пише France 24, військові брали участь у навчальних заходах із боротьби з тероризмом разом з іракськими партнерами. Усіх поранених доставили до найближчого медичного закладу.


