Іран атакував французьку базу в Іраку: один військовий загинув, шестеро поранені

Іран 12 березня атакував дронами французьку військову базу в місті Махмур в Іраку. Унаслідок атаки шестеро французьких солдатів дістали поранення, один із них пізніше помер.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на губернатора провінції Ербіль Омеда Кошнау та джерело в службах безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив атаку. Він уточнив, що загиблим військовим був старший ад’ютант Арно Фріон.

За його словами, присутність французьких військових у регіоні пов’язана з боротьбою проти тероризму, і війна в Ірані “не може виправдати такі напади”.

Щонайменше шестеро французьких солдатів дістали поранення внаслідок атаки дронів на спільну базу курдських воєнізованих формувань та французьких військ у районі міста Махмур (Курдистан).

Як пише France 24, військові брали участь у навчальних заходах із боротьби з тероризмом разом з іракськими партнерами. Усіх поранених доставили до найближчого медичного закладу.