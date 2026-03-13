Російський дрон влучив у рейсовий автобус на Харківщині: є загиблий і поранені

13 березня у Куп’янському районі Харківської області російський безпілотник влучив у рейсовий автобус “Харків — Великий Бурлук”. Одна людина загинула, ще четверо цивільних дістали поранення.

Про це повідомив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Росіяни завдали удару по автобусу о 9:15 на дорозі біля села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади. Попередньо, для атаки окупанти застосували БпЛА “Ланцет”.

“За оперативною інформацією загинула одна та постраждали ще четверо цивільних. Деталі та обставини зʼясовуються”, – йдеться в повідомленні.

Також протягом останньої доби в Куп’янському районі фіксували інші обстріли. 13 березня близько 2:40 російські війська скинули два керовані авіабомби на селище Приколотне Вільхуватської громади. Пошкоджено будівлю “Укрпошти”, зруйновано один приватний будинок, ще два приватні та два багатоквартирні будинки пошкоджені.

12 березня о 1:22 у селищі Великий Бурлук Великобурлуцької громади два безпілотники типу “Герань-2” пошкодили приватний будинок. Того ж дня о 14:06 у селі Грушівка Кіндрашівської громади безпілотник невстановленого типу вдарив по відкритій місцевості.