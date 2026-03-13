Лукашенко відповів на слова Зеленського заявою про ракетний комплекс “Орешник”

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україні та країнам НАТО не варто «лізти» до Білорусі, щоб по них не було завдано удару ракетним комплексом «Орешник». Про це він сказав, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про те, що розгорнутий у Білорусі ракетний комплекс може вважатися законною ціллю для альянсу.

«Це навіть не інфопривід. Це справжня дурість, і дурні про це говорять. Я не кажу, що ми завтра бахнемо цим “Орешником” по Вільнюсу, Варшаві або по Києву. Боронь Боже. Це не наше завдання. Нам треба захистити свою країну. А щоб не бахнув “Орешник”, ви до нас не лізьте. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії. Давайте по-людськи вирішувати питання», — сказав Лукашенко.

Він заявив, що не погрожує, але Білорусь не буде спокійно спостерігати, якщо об’єкти на її території вважатимуться легітимними цілями. Лукашенко також наголосив, що «Орешник» є мобільною зброєю.

«Десяток хибних цілей. Тобто вийдуть на маршрут десять машин. Зверху подивилися — десять “Орешників”. А він буде один. Тому на будь-яку отруту завжди знайдеться протиотрута», — додав він.

За словами Лукашенка, у грудні 2025 року на його прохання ракетний комплекс «Орешник» був розміщений на території Білорусі та заступив на бойове чергування. Рішення про можливе застосування комплексу, за його словами, ухвалюватиметься спільно з президентом Росії Володимиром Путіним.