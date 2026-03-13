На Кіровоградщині викрили схему фіктивної служби та незаконних бойових виплат

У військовій частині на Кіровоградщині діяла схема незаконного отримання грошового забезпечення. У справі про підозру повідомили колишньому командиру взводу технічного забезпечення та трьом військовослужбовцям.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, один із військовослужбовців організував схему та залучив до неї командира взводу і ще двох співслужбовців.

“Командир взводу приховував фактичну відсутність військових у частині та подавав рапорти з неправдивими відомостями про нібито їхнє перебування на службі й виконання завдань у районі бойових дій. На підставі цих документів видавалися накази про виплату грошового забезпечення та додаткової винагороди”, – йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, з вересня 2023 року по березень 2025 року учасники схеми незаконно отримали понад 620 тис. грн, які розподілили між собою.

Екскомандиру взводу технічного забезпечення та трьом його підлеглим інкримінують зловживання службовим становищем, а також організацію та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчинені організованою групою в умовах воєнного стану.