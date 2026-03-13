        Події

        Кількість загиблих внаслідок удару по пасажирському автобусу на Харківщині зросла до трьох, — прокуратура

        Галина Шподарева
        13 Березня 2026 13:36
        читать на русском →
        Пошкоджений внаслідок ракетного удару автобус / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Пошкоджений внаслідок ракетного удару автобус / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Сьогодні, 13 березня, окупанти завдали удару по Куп’янському району Харківської області. За попередніми даними, поблизу рейсового автобуса влучила ракета “Іскандер-М”. Загинули троє людей, четверо зазнали поранень.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        За даними слідства, близько 9:05 поблизу села Нова Олександрівка Куп’янського району збройні сили РФ завдали ракетного удару. Попередньо встановлено, що було застосовано ракету типу “Іскандер-М”.

        Реклама
        Реклама

        У рейсовому автобусі сполученням “Великий Бурлук — Харків”, який перебував неподалік, загинули троє людей: водій автобуса та двоє пасажирів.

        Ще четверо людей — три пасажирки автобуса та місцевий житель — дістали поранення.

        Пошкоджено автобус, а також приватні житлові будинки.

        Наслідки ракетного удару по Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини