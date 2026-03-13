Кількість загиблих внаслідок удару по пасажирському автобусу на Харківщині зросла до трьох, — прокуратура

Сьогодні, 13 березня, окупанти завдали удару по Куп’янському району Харківської області. За попередніми даними, поблизу рейсового автобуса влучила ракета “Іскандер-М”. Загинули троє людей, четверо зазнали поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, близько 9:05 поблизу села Нова Олександрівка Куп’янського району збройні сили РФ завдали ракетного удару. Попередньо встановлено, що було застосовано ракету типу “Іскандер-М”.

У рейсовому автобусі сполученням “Великий Бурлук — Харків”, який перебував неподалік, загинули троє людей: водій автобуса та двоє пасажирів.

Ще четверо людей — три пасажирки автобуса та місцевий житель — дістали поранення.

Пошкоджено автобус, а також приватні житлові будинки.