Четверо військових США загинули після падіння літака-заправника KC-135 в Іраку

У західному Іраку розбився американський військовий літак-заправник KC-135, який брав участь в операціях проти Ірану. Унаслідок аварії загинули четверо з шести членів екіпажу.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

За даними військових, аварія сталася 12 березня. У командуванні зазначили, що обставини інциденту розслідуються, однак втрата літака не була спричинена ні ворожим, ні дружнім вогнем.

Як пише The New York Times, смерть чотирьох військових збільшила кількість американських військовослужбовців, які загинули під час операцій, пов’язаних із конфліктом з Іраном, щонайменше до 11.

У Центральному командуванні також повідомили, що інцидент стався за участю двох літаків. Один із них зазнав аварії, інший здійснив безпечну посадку. Імена загиблих військових не розголошують, доки не буде повідомлено їхні родини.

За словами американського чиновника, іншим літаком, що брав участь в інциденті, також був KC-135, який зміг безпечно приземлитися.

Літаки KC-135 є одними з найбільш використовуваних у Повітряних силах США і застосовуються для дозаправлення різних типів авіації, зокрема винищувачів, літаків спостереження та транспортних літаків.

За попередніми припущеннями слідчих, причиною аварії могло бути зіткнення у повітрі, однак розслідування триває.

Аварія стала четвертим публічно підтвердженим випадком втрати пілотованого літака з початку операції Epic Fury наприкінці лютого. Раніше три винищувачі F-15E Strike Eagle Повітряних сил США були збиті літаками F/A-18 Кувейту в інциденті з дружнім вогнем.