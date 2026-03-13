В умовах світової нафтової кризи пріоритет — пальне для ЗСУ, аграріїв і бізнесу, — Шмигаль

На тлі американсько-ізраїльської операції проти Ірану та спричиненої нею нафтової кризи Україна стикається з викликами у паливній сфері. Уряд визначив пріоритети у забезпеченні країни пальним, насамперед для Збройних сил, аграріїв і бізнесу.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, пише Суспільне.

Міністр зазначив, що Україна приблизно на 85% залежить від імпорту пального, тому ситуація на світових ринках безпосередньо впливає на внутрішній ринок. У зв’язку з цим уряд визначив ключові напрями забезпечення ресурсом. Пріоритетом залишається забезпечення Збройних сил України. За словами Шмигаля, на цей час військо має достатні запаси дизельного пального та авіаційного гасу.

“Закупівлі тривають. Переговори з партнерами про додаткові закупівлі розпочато. Армія буде забезпечена на 100%”, — сказав він.

Другим пріоритетом міністр назвав проведення посівної кампанії. Загальна потреба становить 300 тисяч тонн дизельного пального, однак значна частина аграріїв уже має закуплені або заздалегідь законтрактовані обсяги, яких вистачить на кілька тижнів.

Ще одним напрямом є забезпечення бізнесу та роздрібного ринку. За словами міністра, більшість контрактів на постачання пального наразі виконуються, хоча на початку березня виникали певні труднощі.

Він повідомив, що у березні Україна вже імпортувала майже 250 тисяч тонн бензину, дизельного пального та скрапленого газу. При цьому в резерві є майже по 100 тисяч тонн бензину і дизелю. Для порівняння, станом на 1 лютого запаси становили 64 тисячі тонн бензину і 83 тисячі тонн дизелю.

Шмигаль зазначив, що основні поставки пального надходять із Польщі, Литви, Румунії та Греції, а загалом імпорт здійснюється більш ніж із десяти країн.

“Зараз ситуація з наявністю ресурсу контрольована. Уряд на постійному контакті з мережами. Допомагаємо всюди, де можемо”, — сказав він.

6 березня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що через бойові дії на Близькому Сході Кабмін запроваджує комплекс заходів для стабілізації українського ринку пального. Зокрема, державна компанія “Укрнафта” продаватиме пальне з мінімальною торгівельною націнкою, щоб сформувати орієнтир справедливої ціни.