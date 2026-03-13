Україна отримала від Німеччини нову партію ракет PAC-3 для систем Patriot

Україна отримала від Німеччини нову партію ракет PAC-3 для зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що ракети були передані за результатами засідання у форматі «Рамштайн». У Міноборони наголосили, що ці перехоплювачі посилять можливості української протиповітряної оборони у боротьбі з найскладнішими повітряними загрозами, зокрема балістичними та гіперзвуковими ракетами.

У відомстві пояснили, що ракети PAC-3 є одними з найефективніших для перехоплення балістичних ракет типу «Іскандер», а також гіперзвукових «Кинджалів» і «Цирконів». Вони уражають ціль шляхом прямого зіткнення — за принципом «hit-to-kill», тобто кінетичним ударом, що забезпечує повне знищення боєголовки.

Реклама

Реклама

Ракета має довжину близько п’яти метрів, діаметр приблизно 25 сантиметрів і вагу 218 кілограмів. Вона здатна розвивати швидкість до 6170 кілометрів на годину та оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє виконувати різкі маневри й ефективно перехоплювати швидкі цілі.

Також у Міноборони зазначили, що одна пускова установка Patriot може вміщувати до 16 ракет PAC-3, що дозволяє комплексу знищувати до 16 повітряних цілей без перезарядження. Для порівняння, при використанні ракет PAC-2 одна установка може уразити максимум чотири цілі.

Дальність дії ракети PAC-3 CRI становить до 45 кілометрів, а висота перехоплення — до 12 кілометрів. Версія PAC-3 MSE має ще більші показники, що дозволяє ефективно прикривати українські міста від балістичних ракет.

У Міноборони нагадали, що посилення захисту українського неба є першим пунктом Плану війни України, який оприлюднив міністр оборони Михайло Федоров. Його мета — ідентифікувати всі повітряні загрози у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.