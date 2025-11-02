Зеленський: Україна посилила ППО системами Patriot за підтримки Німеччини

Україна посилила компонент протиповітряної оборони системами Patriot. Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський, подякувавши Німеччині та канцлеру Фрідріху Мерцу за підтримку.

За словами президента, домовленості щодо передачі систем були підготовлені заздалегідь і нині виконані. Зеленський підкреслив, що російські удари з повітря є ключовою тактикою Москви у війні, а тому посилення ППО є критично важливим.

Президент зазначив, що ефективніша робота протиповітряної оборони зменшує здатність росії завдавати втрат українським містам і цивільним, а отже робить її більш зацікавленою у завершенні війни.

Він також повідомив, що Україна разом із партнерами продовжує працювати над побудовою цілісної та надійної системи ППО, яка здатна забезпечувати безпеку не лише українській території, а й союзникам, коли це буде необхідно.

Переговори щодо подальшого посилення протиповітряної оборони тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками систем озброєння.