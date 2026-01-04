Поліція Київщини розпочала розслідування щодо 18-річної живодерки

В Київській області в одному із сіл Таращанської громади на Білоцерківщині 18-річна місцева жителька силоміць кинула кошеня об стіну, знімаючи вчинене на свій ґаджет.

Поліція Київщини розпочала розслідування щодо жорстокого поводження з тваринами.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського районного управління поліції. Правоохоронці встановили особу, яка вчинила неправомірні дії та вилучили у фігурантки ґаджет.

Наразі двоє кошенят, які були виявлені в будинку знаходиться під наглядом фахівців у одній з ветеринарних клінік Обухівського району. Їм надається кваліфікована допомога.

Слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 299 ККУ).