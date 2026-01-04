Вибух автомобіля в Києві кваліфіковано як теракт

Сьогодні, 4 січня 2026 року, у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра в Києві під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух.

Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка знаходилась поруч, не постраждала.

Про це повідомили в прокуратурі Києва.

Вибух позашляховика на Оболоні кваліфіковано як теракт – розпочато досудове розслідування / Фото Київська прокуратура

За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України – терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людей.

Розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.