        Вибух автомобіля в Києві кваліфіковано як теракт

        Віктор Алєксєєв
        4 Січня 2026 13:51
        Сьогодні, 4 січня 2026 року, у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра в Києві під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух.

        Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка знаходилась поруч, не постраждала.

        Про це повідомили в прокуратурі Києва.

        Фото Київська прокуратура

        За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України – терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людей.

        Розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.


