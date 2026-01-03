        Суспільство

        Зеленський: у секторі безпеки та оборони відбудуться масштабні ротації, але головкома не змінюють

        Сергій Бордовський
        3 Січня 2026 20:35
        Президент України Володимир Зеленський / Фото: УНІАН
        Президент України Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

        Президент України Володимир Зеленський повідомив, що планує провести ротації всіх керівників у сфері безпеки, оборони та правоохоронної системи, однак заміни головнокомандувача Збройних сил України не буде.

        Про це Зеленський заявив під час брифінгу 3 січня. За його словами, ротації стосуватимуться всіх керівників безпекового та правоохоронного блоку, зокрема через те, що частина з них тривалий час обіймає свої посади. Президент наголосив, що йдеться не про усунення людей з системи, а про зміни позицій і підсилення управління.

        Глава держави також повідомив про підготовку кадрових змін в уряді. Зокрема, він уже подав свої пропозиції щодо кандидатур на посади першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики й очікує обговорення цих питань у парламентських фракціях. Окремо Зеленський заявив про заплановане перезавантаження Міністерства оборони, яке має розпочатися після затвердження Верховною Радою нового міністра оборони — Михайло Федорова.

        Президент зазначив, що частиною цієї стратегії є й законодавчі зміни. Зокрема, раніше він анонсував оновлення законодавства щодо Державного бюро розслідувань. Після перезавантаження оборонного сектору, за словами Зеленського, зміни стосуватимуться і системи управління в армії.

        Водночас президент підкреслив, що наразі не йдеться про заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Усі заплановані ротації, за його словами, мають на меті загальне посилення керованості та обороноздатності держави.


