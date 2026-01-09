        Події

        На трасі під Одесою автобус на повному ходу врізався в фуру: відео ДТП

        Галина Шподарева
        9 Січня 2026 22:11
        читать на русском →
        Пошкоджені у ДТП фура та автобус / Фото: Поліція Одещини
        Пошкоджені у ДТП фура та автобус / Фото: Поліція Одещини

        Сьогодні, 9 січня, 18:00, на автодорозі Одеса – Чорноморськ у селі Сухий Лиман сталося зіткнення автобуса ПАЗ та вантажівки МАЗ. У ДТП постраждав один із водіїв.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        Попередньо встановлено, що 71-річний водій вантажівки, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі автобусу, який рухався в зустрічному напрямку під керуванням 48-річного водія.

        Реклама
        Реклама

        Унаслідок ДТП постраждав водій автобуса. Його “швидкою” доставили до лікарні для надання допомоги. У чоловіка відібрані біологічні зразки для перевірки наявності алкоголю в організмі. Іншого водія вже перевірили – він тверезий.

        Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

        Наслідки зіткнення фури та автобуса / Фото: Поліція Одещини

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини