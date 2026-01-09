На трасі під Одесою автобус на повному ходу врізався в фуру: відео ДТП

Сьогодні, 9 січня, 18:00, на автодорозі Одеса – Чорноморськ у селі Сухий Лиман сталося зіткнення автобуса ПАЗ та вантажівки МАЗ. У ДТП постраждав один із водіїв.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 71-річний водій вантажівки, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі автобусу, який рухався в зустрічному напрямку під керуванням 48-річного водія.

Унаслідок ДТП постраждав водій автобуса. Його “швидкою” доставили до лікарні для надання допомоги. У чоловіка відібрані біологічні зразки для перевірки наявності алкоголю в організмі. Іншого водія вже перевірили – він тверезий.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.