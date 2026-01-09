        Суспільство

        У трьох районах Києва відновили опалення частини будинків

        Галина Шподарева
        9 Січня 2026 19:30
        У Києві відновлюють теплопостачання після обстрілу РФ / Фото ілюстративне: "Київтеплоенерго"
        У Києві повернули теплопостачання до частини будинків, які залишилися без послуги через російську атаку 9 січня. Ремонтні роботи у столиці тривають.

        Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

        Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. Загалом після масованого обстрілу минулої ночі без тепла залишилися майже 6 тисяч багатоповерхівок.

        “Фахівці “Київтеплоенерго” працюють у режимі надзвичайної ситуації, щоб відновити подачу тепла в оселі киян”, – зазначив Кличко.

        Наразі працівники “Київтеплоенерго” спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир.


