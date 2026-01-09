У трьох районах Києва відновили опалення частини будинків

У Києві повернули теплопостачання до частини будинків, які залишилися без послуги через російську атаку 9 січня. Ремонтні роботи у столиці тривають.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. Загалом після масованого обстрілу минулої ночі без тепла залишилися майже 6 тисяч багатоповерхівок.

“Фахівці “Київтеплоенерго” працюють у режимі надзвичайної ситуації, щоб відновити подачу тепла в оселі киян”, – зазначив Кличко.

Наразі працівники “Київтеплоенерго” спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир.