        Угорщина та Словаччина зажадали від ЄС виключити Усманова та Фрідмана із санаційних списків

        Віктор Алєксєєв
        13 Березня 2026 16:18
        Михайло Фрідман та Алішер Усманов у 2013 році / Фото AP Photo
        Євросоюз не може продовжити антиросійські санкції через позицію Словаччини та Угорщини, які вимагають виключити зі списків санкцій бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Про це пише Euractiv з посиланням на джерела.

        Персональні санкції, введені Євросоюзом, мають подовжуватися кожні півроку. Для цього необхідна згода всіх 27 держав спільноти. Цього разу дедлайн — 15 березня, якщо рішення про подовження не буде ухвалено, санкції автоматично перестануть діяти.

        Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар напередодні підтвердив, що Братислава «є частиною дискусії» про виключення з чорних списків Усманова та Фрідмана.

        Усманов і Фрідман домагаються зняття санкцій, залучаючи для цього лобістів на Заході. Угорщина пропонувала виключити Усманова і Фрідмана з чорних списків ще в 2025 році, однак потім відмовилася від цього як від обов’язкової умови для згоди на продовження санкцій.

        Угорщина та Словаччина зараз також блокують виділення Україні нової позики в розмірі 90 мільярдів євро та новий пакет санкційних обмежень проти РФ.


