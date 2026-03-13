Угорщина та Словаччина зажадали від ЄС виключити Усманова та Фрідмана із санаційних списків

Євросоюз не може продовжити антиросійські санкції через позицію Словаччини та Угорщини, які вимагають виключити зі списків санкцій бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Про це пише Euractiv з посиланням на джерела.

Персональні санкції, введені Євросоюзом, мають подовжуватися кожні півроку. Для цього необхідна згода всіх 27 держав спільноти. Цього разу дедлайн — 15 березня, якщо рішення про подовження не буде ухвалено, санкції автоматично перестануть діяти.

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар напередодні підтвердив, що Братислава «є частиною дискусії» про виключення з чорних списків Усманова та Фрідмана.

Усманов і Фрідман домагаються зняття санкцій, залучаючи для цього лобістів на Заході. Угорщина пропонувала виключити Усманова і Фрідмана з чорних списків ще в 2025 році, однак потім відмовилася від цього як від обов’язкової умови для згоди на продовження санкцій.

Угорщина та Словаччина зараз також блокують виділення Україні нової позики в розмірі 90 мільярдів євро та новий пакет санкційних обмежень проти РФ.