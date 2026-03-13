Барселона подвоїла туристичний податок

У Барселоні з квітня планують підвищити туристичний податок для відвідувачів. Про це повідомила міська рада Барселони, передає Sky News.

Згідно з новими правилами, місто подвоїло туристичний податок і збільшило міський збір, який також сплачують туристи. Найбільше платитимуть гості п’ятизіркових готелів — 7 євро на людину за ніч замість попередніх 3,5 євро.

Разом із міським збором у 5 євро, який раніше становив 4 євро, загальна сума для гостей таких готелів становитиме 12 євро за ніч.

Для туристів, які орендують житло для відпочинку, податок зросте до 4,5 євро за ніч замість 2,25 євро. Разом із міським збором вони сплачуватимуть 9,5 євро на людину за ніч.

Гості чотиризіркових готелів платитимуть 3,4 євро туристичного податку замість 1,7 євро, що разом із збором становитиме 8,4 євро за ніч.

Пасажири круїзних лайнерів платитимуть загалом від 6 до 11 євро.

У міській раді також вирішили поступово підвищувати міський збір на 1 євро щороку до 2029 року, коли він може досягти 8 євро за ніч.

Підвищення податку є частиною заходів, спрямованих на обмеження кількості туристів та вирішення житлової проблеми в місті. Місцеві жителі неодноразово заявляли, що надмірний туризм і поширення короткострокової оренди призводять до зростання цін на житло.

Закон, який передбачає підвищення туристичного податку, також встановлює, що чверть отриманих доходів буде спрямована на подолання житлової кризи у Барселоні.

Раніше міська влада оголосила про намір до 2028 року повністю заборонити короткострокову оренду житла для туристів.