Майже 36,7 млн грн застави внесли за двох нардепів, які фігурують у справі про хабарі за голоси в Раді

За двох народних депутатів від фракції “Слуга народу” Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова, яких підозрюють в отриманні хабарів за голосування у Верховній Раді, внесли застави на загальну суму майже 36,7 млн гривень. Кошти сплатили адвокат і кілька фізичних осіб.

Про це повідомляє проєкт “Схеми” з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними журналістів, 8 січня заставу за Ольгу Савченко у розмірі 16,6 млн гривень, визначену ВАКС, вніс один з її адвокатів Ігор Фомін. У коментарі він зазначив, що частина суми є його особистими коштами, а решту довелося позичити через значний розмір застави. За його словами, сторони обвинувачення та захисту продовжать роботу в межах досудового розслідування.

Того ж дня заставу за народного депутата Євгена Пивоварова внесли семеро фізичних осіб окремими платежами від 150 тисяч до 5 мільйонів гривень. Загальна сума застави склала майже 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 27 грудня 2025 року НАБУ та САП повідомили, що викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні парламентарі. Учасники цієї групи, за даними слідства, на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за “потрібне” голосування. За інформацією САП, лише за листопад-грудень 2025 року зафіксовано отримання одним з учасників групи понад 145 тисяч доларів для подальшого розподілу між колегами. Гроші передавали зазвичай кожного першого четверга нового місяця за результатами роботи у попередньому.