        Суспільство

        Четверо загиблих, 22 поранених: у ДСНС показали наслідки ракетного удару по Дніпру

        Галина Шподарева
        1 Грудня 2025 13:29
        читать на русском →
        Жителі Дніпра на місці ракетного удару 1 грудня / Фото: ДСНС
        У понеділок, 1 грудня, російські окупанти вдарили ракетою по Дніпру. Вже відомо про чотирьох загиблих та понад два десятки поранених.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Унаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинули четверо людей.

        Станом на 13:14 відомо про 22 поранених. Ще чотирьох людей вдалося врятувати.

        Пошкоджено будівлі СТО та підприємства. Виникли пожежі: горів гаражний бокс та дах п’ятиповерхівки. Рятувальники приборкали всі займання.

        На місці працювали 45 фахівців ДСНС та 15 одиниць техніки.

        Рятувальники на місці ракетного удару по Дніпру / Фото: ДСНС

