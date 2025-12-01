Четверо загиблих, 22 поранених: у ДСНС показали наслідки ракетного удару по Дніпру

У понеділок, 1 грудня, російські окупанти вдарили ракетою по Дніпру. Вже відомо про чотирьох загиблих та понад два десятки поранених.

Про це повідомили в ДСНС України.

Унаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинули четверо людей.

Реклама

Реклама

Станом на 13:14 відомо про 22 поранених. Ще чотирьох людей вдалося врятувати.

Пошкоджено будівлі СТО та підприємства. Виникли пожежі: горів гаражний бокс та дах п’ятиповерхівки. Рятувальники приборкали всі займання.

На місці працювали 45 фахівців ДСНС та 15 одиниць техніки.