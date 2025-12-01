Росіяни запустили по Україні 89 безпілотників: знешкоджено 63 БпЛА

У ніч на 1 грудня, починаючи з 18:00 30 листопада, РФ атакувала Україну 89 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 55 з російських дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 63 російські БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на дев’яти локаціях.