На Київщині касетні боєприпаси з російського “шахеда” знешкодили за допомогою робота (фото, відео)

У місті Вишгород Київської області рятувальники ДСНС знешкодили касетні боєприпаси з російського БпЛА Shahed за допомогою робота. Роботи проводилися на даху багатоповерхівки, куди влучив “шахед” під час російської атаки 30 листопада.

Про це повідомили в ДСНС України.

Один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки у Вишгороді, але не вибухнув. Внаслідок цього на даху залишилися пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна “касета” опинилася у дворі будинку.

“Усі ці вибухонебезпечні предмети становили критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент”, – зазначили в ДСНС.

Щоб знешкодити касетні боєприпаси, небезпечну ділянку огородили, а мешканців вищих поверхів евакуювали.

“Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку”, – розповіли рятувальники.

Робот зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крану завантажили в піротехнічний автомобіль. Усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику.