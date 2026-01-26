Помер рятувальник, який потрапив під повторний удар по Києву 9 січня

У лікарні помер рятувальник, який разом з колегами потрапив під повторний російський удар 9 січня у Дарницькому районі столиці. Про це повідомив начальник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник.

“Після 18 днів боротьби за життя не стало нашого колеги – пожежного-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини 36-річного Олександра Зіброва”, – написав Даник.

Він додав, що Зібров разом з іншими рятувальниками потрапив під повторний російський удар 9 січня у Дарницькому районі Києва.

“Ворог забрав ще одне життя сміливого і відважного вогнеборця, люблячого чоловіка і турботливого батька. Він отримав важкі травми, захищаючи людей, попри страшну небезпеку”, – написав глава ДСНС.

У ніч проти 9 січня 2026 року росіяни масовано атакували Київ. Серед загиблих був один медик, ще четверо медпрацівників постраждали. Крім цього, було поранено п’ятеро рятувальників.