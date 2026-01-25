        Суспільство

        Під час аварійно-відновлювальних робіт у Києві загинув рятувальник ДСНС

        Сергій Бордовський
        25 Січня 2026 16:22
        Олександр Питайчук / Фото: ДСНС
        Олександр Питайчук / Фото: ДСНС

        У Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів загинув рятувальник. Йому було 31 рік.

        Про це повідомили в ДСНС. За інформацією служби, під час виконання робіт загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, який зірвався з висоти близько 20 метрів.

        Отримані травми виявилися несумісними з життям. У ДСНС наголосили, що рятувальники щодня працюють у найнебезпечніших умовах — у зруйнованих будівлях, під обстрілами, у вогні, воді та на морозі, рятуючи інших, попри постійний смертельний ризик.

        У службі висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого та зазначили, що ніколи не забудуть ціну, яку рятувальники платять заради збереження людських життів.


