На Львівщині жінка з дитиною годувала лебедів та провалилася під кригу

Сьогодні, 22 січня, об 11:24, рятувальники Львівщини отримали повідомлення про те, що в селищі Жвирка Шептицького району біля мосту через річку Західний Буг під лід провалилася жінка та потребує допомоги.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

До місця події було направлено рятувальників з міста Сокаль та Шептицького. Ще до прибуття підрозділів 47-річну жінку витягнули з крижаної води місцеві жителі та передали медикам екстреної медичної допомоги.

Як з’ясувалося, жінка разом із дитиною прийшла до річки, щоб погодувати лебедів. У якийсь момент вона провалилася під тонку кригу.

“Дитина намагалася підбігти до матері, однак жінка, яка проходила мостом, вчасно зреагувала – почала голосно кричати, щоб дитина не підходила до небезпечного місця”, – розповіли рятувальники.

Чоловіки з автівки, яка проїжджала повз, витягли постраждалу на берег.