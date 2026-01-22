        Події

        На Львівщині жінка з дитиною годувала лебедів та провалилася під кригу

        Галина Шподарева
        22 Січня 2026 18:46
        На Львівщині жінка провалилася під кригу / Фото: ДСНС
        Сьогодні, 22 січня, об 11:24, рятувальники Львівщини отримали повідомлення про те, що в селищі Жвирка Шептицького району біля мосту через річку Західний Буг під лід провалилася жінка та потребує допомоги.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

        До місця події було направлено рятувальників з міста Сокаль та Шептицького. Ще до прибуття підрозділів 47-річну жінку витягнули з крижаної води місцеві жителі та передали медикам екстреної медичної допомоги.

        Як з’ясувалося, жінка разом із дитиною прийшла до річки, щоб погодувати лебедів. У якийсь момент вона провалилася під тонку кригу.

        “Дитина намагалася підбігти до матері, однак жінка, яка проходила мостом, вчасно зреагувала – почала голосно кричати, щоб дитина не підходила до небезпечного місця”, – розповіли рятувальники.

        Чоловіки з автівки, яка проїжджала повз, витягли постраждалу на берег.


