Не врахувала погодних умов та виїхала на зустрічну смугу: у ДТП на Закарпатті загинула жінка

30 листопада у селі Сокирниця Хустського району Закарпатської області сталося зіткнення автомобілів ВАЗ та Ford Tourneo. Одна людина загинула, одна госпіталізована.
Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.
За даними слідства, 32-річна водійка автомобіля ВАЗ не врахувала дорожньої обстановки й погіршення погодних умов та виїхала на зустрічну смугу руху, де допустила зіткнення із мікроавтобусом Ford Tourneo, який рухався їй на зустріч.
Внаслідок аварії водійка легковика загинула на місці. Її 31-річний пасажир важко травмувався та був доставлений до реанімаційного відділення.
За кермом мікроавтобуса перебував 18-річний житель селища Вишково, який перевозив шістьох пасажирів. Одна з них – 66-річна закарпатка – дістала травми середньої важкості.
“18-річного водія поліцейські освідували – автомобілем він керував тверезий”, – йдеться в повідомленні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті та травмування людей, слідчі ГУНП в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.