У Києві п’яний водій Porsche Cayenne влаштував ДТП, вдарив жінку і почав стрілянину

У Києві затримали 37-річного водія Porsche Cayenne, який спричинив ДТП, побив пасажирку іншої автівки та відкрив стрілянину по водію. Чоловіку повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років ув’язнення.
У Солом’янському районі столиці поліцейські затримали водія Porsche Cayenne, який після дорожньої аварії влаштував бійку та стрілянину посеред вулиці. Про це повідомили в поліції Києва.
На лінію 102 звернулася жінка, яка стала свідком конфлікту. Поліцейські встановили, що 37-річний киянин за кермом Porsche допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та кількома іншими транспортними засобами на перехресті Солом’янської площі. Після аварії він поводився агресивно та лаявся зі свідками.
У ході конфлікту чоловік ударив кулаком у голову 26-річну пасажирку пошкодженого ВАЗ. Водій автівки намагався його зупинити, однак порушник дістав травматичний пістолет і здійснив два постріли в його бік. 22-річного потерпілого госпіталізували з непроникаючим вогнепальним пораненням.
Порушником виявився 37-річний мешканець Києва, який під час спілкування мав ознаки алкогольного сп’яніння та відмовився проходити огляд. Патрульні склали матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП, чоловіка затримали за ст. 208 КПК та вилучили зброю.
Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили водію про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство з особливою зухвалістю із застосуванням пристрою, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.