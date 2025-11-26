У Києві п’яний водій Porsche Cayenne влаштував ДТП, вдарив жінку і почав стрілянину

У Києві затримали 37-річного водія Porsche Cayenne, який спричинив ДТП, побив пасажирку іншої автівки та відкрив стрілянину по водію. Чоловіку повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років ув’язнення.

Після ДТП водій Porsche побив пасажирку та поранив водія ВАЗ / Фото: Нацполіція

У Солом’янському районі столиці поліцейські затримали водія Porsche Cayenne, який після дорожньої аварії влаштував бійку та стрілянину посеред вулиці. Про це повідомили в поліції Києва.

На лінію 102 звернулася жінка, яка стала свідком конфлікту. Поліцейські встановили, що 37-річний киянин за кермом Porsche допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та кількома іншими транспортними засобами на перехресті Солом’янської площі. Після аварії він поводився агресивно та лаявся зі свідками.

Реклама

Реклама

У ході конфлікту чоловік ударив кулаком у голову 26-річну пасажирку пошкодженого ВАЗ. Водій автівки намагався його зупинити, однак порушник дістав травматичний пістолет і здійснив два постріли в його бік. 22-річного потерпілого госпіталізували з непроникаючим вогнепальним пораненням.

Порушником виявився 37-річний мешканець Києва, який під час спілкування мав ознаки алкогольного сп’яніння та відмовився проходити огляд. Патрульні склали матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП, чоловіка затримали за ст. 208 КПК та вилучили зброю.

Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили водію про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство з особливою зухвалістю із застосуванням пристрою, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.