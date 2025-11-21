ДТП у Харкові: автівка збила стовп та вилетіла на дитячий майданчик, троє постраждалих

20 листопада, близько 21:40, у Харкові автомобіль Toyota Avensis врізався в стовп та вилетів на дитячий майданчик. Внаслідок ДТП постраждали 19-річний юнак та двоє неповнолітніх.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Попередньо встановлено, що 47-річний водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору. В результаті чого автомобіль відкинуло на дитячий майданчик.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження у вигляді саден та забоїв дістали 19-річний юнак та двоє неповнолітніх: 16-річний хлопець й 17-річна дівчина.

На місці події працювали слідчі та патрульні поліцейські. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку.