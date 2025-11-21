Авіаудар по ринку в Запоріжжі: п’ятеро людей загинули, восьмеро зазнали поранень

20 листопада, о 22:10, російські військові скинули авіабомбу на Запоріжжя. Загинули п’ятеро мирних жителів, є поранені.

Про це повідомили в Нацполіції.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, відомо про вісьмох поранених. Кількість загиблих, за даними поліції, на ранок зросла до п’яти.

За попередніми даними, для удару по Запоріжжю окупанти застосували авіабомбу ФАБ з УМПК, яка влучила по території міського ринку.

Внаслідок атаки пошкоджено торгівельні приміщення ринку, магазин, багатоповерховий будинок та автомобілі.

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники, медики та муніципальні профільні служби.