        Третя доба рятувальних робіт у Тернополі: число загиблих зросло до 28 людей

        Галина Шподарева
        21 Листопада 2025 07:57
        Зруйнований будинок у Тернополі / Фото: ДСНС
        Зруйнований будинок у Тернополі / Фото: ДСНС

        У Тернополі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці удару, якого РФ завдала вранці 19 листопада. Кількість загиблих збільшилася до 28 людей – напередодні ввечері рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Серед 28 загиблих троє дітей, 94 людини травмовано, зокрема 18 дітей.

        Врятовано 46 жителів, серед них – семеро дітей. З 16 особами зв’язок досі не встановлено.

        Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5-6 поверхів. Станом на 7:00 21 листопада вивезено близько 638 тонн будівельного сміття.

        До ліквідації наслідків залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальник.

        Аварійно-рятувальні роботи в Тернополі / Фото: ДСНС

