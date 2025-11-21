Третя доба рятувальних робіт у Тернополі: число загиблих зросло до 28 людей

У Тернополі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці удару, якого РФ завдала вранці 19 листопада. Кількість загиблих збільшилася до 28 людей – напередодні ввечері рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло.

Про це повідомили в ДСНС України.

Серед 28 загиблих троє дітей, 94 людини травмовано, зокрема 18 дітей.

Врятовано 46 жителів, серед них – семеро дітей. З 16 особами зв’язок досі не встановлено.

Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5-6 поверхів. Станом на 7:00 21 листопада вивезено близько 638 тонн будівельного сміття.

До ліквідації наслідків залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальник.