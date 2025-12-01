Російській дрон влучив у авто на Сумщині, є загиблий та поранений

Сьогодні, 1 грудня, близько 9:00, на території Білопільської громади Сумського району росіяни атакували безпілотником цивільну автівку. Є жертви.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.
57-річний водій автомобіля ВАЗ загинув, 41-річний пасажир дістав поранення.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними Сумської ОВА, протягом доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 32 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.