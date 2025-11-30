Зеленський узгодив позиції з Єврокомісією та НАТО

Президент Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомив Офіс президента. Глава держави подякував за підтримку та наголосив на повній координації України з Європейською комісією.

Під час розмови з фон дер Ляєн сторони обговорили дипломатичну ситуацію та підтвердили спільний погляд на ключові питання. Зеленський відзначив її уважне ставлення до необхідності посилення стійкості України в умовах російських ударів по інфраструктурі та енергетиці.

Говорячи з Марком Рютте, президент обговорив порядок денний найближчих днів і подякував за підтримку. Сторони координують кроки та підкреслюють важливість спільних дій і узгоджених позицій. Зеленський і Рютте домовилися підтримувати контакти впродовж наступних днів.

Реклама