Американська й українська делегації розпочали зустріч у Флориді

У Сполучених Штатах розпочалася зустріч української делегації з американською стороною щодо подальших кроків для досягнення миру. Українська сторона заявляє про предметний діалог та чіткі директиви щодо захисту національних інтересів.

За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, українська делегація перебуває на постійному зв’язку з Президентом України та працює на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Він зазначив, що метою є «реальний мир для України та гарантована безпека», а за підсумками зустрічей делегація доповідатиме главі держави.

У заяві держсекретаря США Марко Рубіо перед початком переговорів зазначалося, що йдеться не лише про завершення війни, а про створення механізму, який унеможливить повторення агресії проти України, передає Суспільне. Рубіо підкреслив, що Україна має значний економічний потенціал, і нинішній етап він назвав «половиною шляху» до забезпечення її суверенності та незалежності.

