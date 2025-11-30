Турецький безпілотник Bayraktar Kızılelma вперше у світі збив реактивний літак ракетoю “повітря-повітря” поза видимістю

Турецький безпілотний бойовий літак Bayraktar Kızılelma здійснив перше у світі успішне ураження реактивного цільового літака ракетою “повітря-повітря” поза межами видимості. Про це повідомляє видання ULUSAVUNMA, зазначаючи, що випробування завершилися стовідсотковим успіхом.

Безпілотник Kızılelma успішно виконав BVR-перехоплення під час випробувань / Фото: Baykar

Турецька компанія Baykar провела успішне випробування нового безпілотного бойового літака Bayraktar Kızılelma, який уперше у світі знищив реактивний цільовий літак ракетою класу “повітря-повітря” поза лінією прямої видимості (BVR). Удар було здійснено ракетою GÖKDOĞAN, розробленою TÜBİTAK SAGE.

За сценарієм випробування високошвидкісний реактивний цільовий літак був виявлений і взятий на супровід бортовим радаром ASELSAN MURAD AESA, встановленим на Kızılelma. Після точного позначення цілі безпілотник запустив ракету GÖKDOĞAN з підкрильного вузла.

Ракета взяла ціль на автосупровід та уразила реактивний літак прямим попаданням. Baykar повідомила, що завдання було виконано з 100-відсотковим успіхом.

Bayraktar Kızılelma має вантажопідйомність 1,5 тонни, максимальну злітну масу 8,5 тонни і бойовий радіус 500 морських миль. Його крейсерська швидкість становить Mach 0,6, максимальна — Mach 0,9, а тривалість польоту на висоті 25 000 футів перевищує три години.