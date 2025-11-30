Четверо загиблих і 10 поранених унаслідок стрілянини під час сімейного святкування в Каліфорнії

У місті Стоктон, штат Каліфорнія, сталася стрілянина під час сімейного зібрання, унаслідок якої загинули четверо людей і ще десятеро отримали поранення. Нападника досі не затримали, правоохоронці закликають громадськість допомогти слідству.

Про це повідомило видання Associated Press.

Стрілянина в Стоктоні: загинули діти й дорослі, нападника досі не затримано / Фото: AP

За даними офісу шерифа округу Сан-Хоакін, серед жертв є як діти, так і дорослі. Речниця відомства Гезер Брент заявила, що попередні дані можуть свідчити про прицільний характер нападу.

Підозрюваний у стрілянині перебуває в розшуку, місцева влада закликала громадян надавати будь-яку інформацію. Окружний прокурор Рон Фрейтас звернувся до стрільця з вимогою добровільно здатися.

Інцидент стався близько 18:00 у банкетному залі, розташованому поруч з іншими комерційними приміщеннями. Мерка Стоктона Крістіна Фугаці наголосила, що родини мали б проводити час разом, а не в лікарнях, де моляться за життя своїх близьких.

Додаткову інформацію про стан постраждалих правоохоронці поки не надали, але зазначили, що кількох поранених доправили до медзакладів.