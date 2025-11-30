Нова пошта оновлює частину тарифів із 1 грудня: що зміниться

З 1 грудня 2025 року Нова пошта запроваджує оновлені тарифи на частину своїх послуг. Компанія зазначає, що це необхідно для підтримання швидкості та якості доставки.

Про це повідомили в Новій пошті.

Частина тарифів залишиться стабільною або буде знижена: доставка посилок до 2 кг коштуватиме 60 грн по місту та 80 грн по Україні. Відправлення з селища чи села буде без доплати, а доставка в такі населені пункти обійдеться у +25 грн. У вартості доставки, як і раніше, враховано комісію від оголошеної цінності до 500 грн, переадресування, повернення документів і посилок, а також пакування від 0,5 до 4 кг.

Водночас низку тарифів оновлено. Доставка в поштомат матиме доплату 10 грн, а послуги кур’єра — 50 грн. Доставка документів у фірмовому конверті складатиме 60 грн по місту та 70 грн по Україні.

Тарифи між відділеннями також змінюються: по місту — 60 грн до 2 кг, 100 грн до 10 кг, 160 грн до 30 кг; по Україні — відповідно 80 грн, 120 грн та 180 грн. Вартість перевезення вантажів понад 30 кг становитиме 6 грн/кг по місту та 10–12 грн/кг по Україні залежно від зони доставки. Для відправлень із габаритом понад 120 см передбачена доплата 150 грн.