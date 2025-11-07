У Чугуєві дронами знищено відділення “Нової пошти”

У ніч на 7 листопада російські дрони атакували та знищили відділення №1 «Нової пошти» в Чугуєві на Харківщиніі. Про це повідомила компанія.

Працівники та клієнти не постраждали.

У відділенні на момент удару зберігалося 523 посилки загальною оголошеною вартістю майже 10 млн грн. За даними «Нової пошти», майже всі відправлення знищені. Компанія пообіцяла компенсувати втрати клієнтам та найближчим часом зв’язатися з кожним для уточнення деталей відшкодування.

Роботу відділення №1 тимчасово призупинено. Усі посилки, що прямували туди, перенаправлені у відділення №2.

Сьогодні поруч із зруйнованим приміщенням встановлять тимчасове мобільне відділення для обслуговування клієнтів.