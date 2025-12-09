        Суспільство

        Потужний зорепад Гемініди накриє українське небо в ніч на 14 грудня

        Віктор Алєксєєв
        9 Грудня 2025 13:27
        Падаюча зірка з метеорного потоку Гемініди пролітає по небу в грудні 2017 року / Фото CNN
        Астрономи прогнозують один із найяскравіших метеорних потоків року – Гемініди, які цього тижня досягнуть піку активності. Потік триває з 4 грудня, а найкращі його спостереження припадуть на ніч із 13 на 14 грудня, коли в темному небі можна буде побачити понад 100 метеорів за годину, пише The Gurdian.

        Метеори «розлітатимуться» з точки, розташованої біля зірки Кастор у сузір’ї Близнюків. Найзручніше спостерігати явище після півночі, коли радіант підіймається високо над горизонтом. Цього року поблизу буде й Юпітер, який сяятиме особливо яскраво, адже наближається до свого найближчого проходження повз Землю у січні.

        Гемініди вважаються одним із найпотужніших метеорних потоків Північної півкулі та нерідко перевершують за видовищністю відомі Персеїди. На відміну від більшості зорепадів, які утворюються з кометного пилу, Гемініди походять від уламків астероїда 3200 Фаетон, відкритого у 1983 році. Це робить їх унікальним явищем, адже метеорний потік має астероїдне, а не кометне походження.

        Спостерігати Гемініди зможуть і жителі Південної півкулі, хоча найкращі умови все ж будуть у країнах Півночі, зокрема й в Україні. Астрономи радять спостерігати зорепад якомога далі від міського освітлення та врахувати холодну погоду, яка характерна для цього періоду.


