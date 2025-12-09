ССО вразилі цілі на ТОТ Донецької і Луганської областей

У ніч на 8 грудня підрозділи ССО здійснили успішне ураження ударними БПЛА по ворожим цілям на ТОТ Донецької та Луганської областей, повідомили в Силах спеціальних операцій.

В н.п Донецьк, дрони ССО уразили склад БПЛА 9 омсбр 51А. На складі зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних БПЛА тактичного рівня, а також бойові частини до них.

В Луганській області, в н.п Сімейкіне уражений склад ПММ ГВ “Юг” противника. В результаті ураження знищено резервуари з близько 6000 м³ палива, – йдеться у повідомленні ССО.

