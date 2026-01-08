ССО показали удари по нафтобазі та складу з боєприпасами росіян

У ніч на 8 січня підрозділи Сил спеціальних завдали ударів по логістичних об’єктах противника на тимчасово окупованій території в Донецькій області та АР Крим з використанням ударних БпЛА FP-2.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

В окупованому Криму ударні БпЛА ССО уразили рухомий склад з ПММ на паливній естакаді нафтобази в населеному пункті Гвардійське.

У населеному пункті Донецької області Гірне ССО здійснили ураження складу з боєприпасами та матеріально-технічними засобами одного з підрозділів 51 ЗВА.

“Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії”, – зазначили в ССО.