Міноборони готує план захисту українського ВПК

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що виробники оборонно-промислового комплексу отримали понад 1,5 млрд грн бюджетної підтримки для відновлення діяльності після ворожих ударів. Улітку цього року було оновлено механізм фінансування підприємств ОПК, що дало змогу оперативно спрямовувати кошти на ліквідацію наслідків обстрілів і відновлення виробництва.

Паралельно, за його словами, формується комплексний план, спрямований на захист українського оборонно-промислового комплексу від майбутніх ударів. Серед передбачених заходів: зміна географії виробництва, релокація та дублювання спроможностей критично важливих підприємств, переміщення виробництв із районів застосування КАБів, а також будівництво підземних виробничих комплексів.

Шмигаль підкреслив, що мета цих кроків — створити безпечні умови для розвитку української оборонної промисловості та забезпечити воїнів усім необхідним.

