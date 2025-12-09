Стартап із США хоче повернути собі торговельну марку Twitter, яку, “викинув” Маск

Американський стартап Operation Bluebird звернувся до Управління патентів і торговельних марок США з вимогою скасувати торговельні марки Twitter, стверджуючи, що компанія Ілона Маска X Corp фактично відмовилась від них.

У петиції від 2 грудня компанія заявила, що прагне отримати право використовувати назви Twitter і tweet для власної соцмережі під назвою twitter.new. Стартап також подав окрему заявку на реєстрацію торговельної марки Twitter, повідомляє Reuters.

Петицію подав Стівен Коутс, колишній юрист із торговельних марок Twitter, який нині є головним юристом Operation Bluebird і керує невеликою юридичною фірмою.

Реклама

Реклама

Ілон Маск придбав Twitter у 2022 році за 44 мільярди доларів і згодом перейменував платформу на X. У документах Operation Bluebird йдеться, що X повністю вилучила бренд Twitter зі своїх продуктів, послуг та маркетингу. У 2023 році Маск публічно заявив, що компанія «попрощається з брендом Twitter і поступово з усіма пташками».

X Corp поки що не прокоментувала вимогу.

Коутс у заяві назвав ситуацію «простою», оскільки, за його словами, X припинила комерційне використання торговельної марки Twitter. Він стверджує, що компанія «юридично відмовилася» від позначення.

Після ребрендингу X більше не використовує логотип синього птаха, а платформа перейшла з домену twitter.com на x.com. Торік Управління патентів і торговельних марок США підтвердило поновлення торговельної марки Twitter, поданої X Corp у 2023 році.

Юрист зі сфери інтелектуальної власності Джош Гербен, який не бере участі у спорі, зазначив, що компанії Маска буде складно захищати права на торговельні марки, якщо вона справді припинила їх використання. Проте, за його словами, X все ще може спробувати заблокувати комерційне використання бренду Twitter стартапом, навіть якщо скасування торговельних марок відбудеться.

Гербен назвав вимогу Operation Bluebird «цікавим тестом на те, чи готова X захищати бренд, який більше не планує використовувати».