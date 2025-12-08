        Кримінал

        Відправили за ґрати блогерку з Чернівців, яка поширювала інформацію про розміщення ЗСУ

        Галина Шподарева
        8 Грудня 2025 18:02
        Український військовий / Фото ілюстративне: molbuk
        Блогерку з Чернівців, яка під час стріму озвучила координати розташування підрозділу ЗСУ та, попри застереження військових, виклала відео у відкритий доступ, засуджено до п’яти років позбавлення волі.

        Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

        Слідством встановлено, що влітку 2023 року під час онлайн-трансляції блогерка з Чернівців озвучила координати українського підрозділу та демонструвала елементи місцевості, які дозволяли точно ідентифікувати локацію військових.

        На відео зафіксовано, як військовослужбовці вимагали припинити зйомку з міркувань безпеки.

        “Однак блогерка проігнорувала застереження, продовжила трансляцію та згодом без будь-якого редагування опублікувала відео у YouTube та TikTok”, – розповіли в прокуратурі.

        Жінку визнали винною за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Постанова Верховного Суду набрала законної сили та оскарженню не підлягає.

        Засуджена блогерка з Чернівців / Фото: Офіс Генпрокурора

