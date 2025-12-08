Відправили за ґрати блогерку з Чернівців, яка поширювала інформацію про розміщення ЗСУ

Блогерку з Чернівців, яка під час стріму озвучила координати розташування підрозділу ЗСУ та, попри застереження військових, виклала відео у відкритий доступ, засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Слідством встановлено, що влітку 2023 року під час онлайн-трансляції блогерка з Чернівців озвучила координати українського підрозділу та демонструвала елементи місцевості, які дозволяли точно ідентифікувати локацію військових.

На відео зафіксовано, як військовослужбовці вимагали припинити зйомку з міркувань безпеки.

“Однак блогерка проігнорувала застереження, продовжила трансляцію та згодом без будь-якого редагування опублікувала відео у YouTube та TikTok”, – розповіли в прокуратурі.

Жінку визнали винною за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Постанова Верховного Суду набрала законної сили та оскарженню не підлягає.