Наводив російські ракети на українські енергетичні об’єкти: суд оголосив вирок жителю Тернополя

Житель Тернополя, який співпрацював із ФСБ і передавав росіянам координати українських енергетичних об’єктів для ракетних ударів, отримав 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, житель Тернополя з серпня 2022 по січень 2023 року, використовуючи месенджер Telegram, неодноразово передавав представнику ФСБ РФ інформацію щодо розташування і характеристик об’єктів енергетичної інфраструктури на території Тернопільської та Хмельницької областей для корегування ракетних ударів.

Також зловмисник поширював публікації, у яких висловлювались схвалення та підтримка агресивної війни проти України.

Обвинуваченого засуджено за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та виправдовування ведення РФ агресивної війни на території України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі чоловік відбуває призначене судом покарання. Своєї вини засуджений не визнав.