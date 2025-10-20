        Суспільство

        Наводив російські ракети на українські енергетичні об’єкти: суд оголосив вирок жителю Тернополя

        Галина Шподарева
        20 Жовтня 2025 21:00
        читать на русском →
        Пошкоджена ТЕС після російської атаки / Фото архівне: ДТЕК
        Пошкоджена ТЕС після російської атаки / Фото архівне: ДТЕК

        Житель Тернополя, який співпрацював із ФСБ і передавав росіянам координати українських енергетичних об’єктів для ракетних ударів, отримав 15 років позбавлення волі.  

        Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

        За даними слідства, житель Тернополя з серпня 2022 по січень 2023 року, використовуючи месенджер Telegram, неодноразово передавав представнику ФСБ РФ інформацію щодо розташування і характеристик об’єктів енергетичної інфраструктури на території Тернопільської та Хмельницької областей для корегування ракетних ударів.

        Реклама
        Реклама

        Також зловмисник поширював публікації, у яких висловлювались схвалення та підтримка агресивної війни проти України.

        Обвинуваченого засуджено за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та виправдовування ведення РФ агресивної війни на території України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Наразі чоловік відбуває призначене судом покарання. Своєї вини засуджений не визнав.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини