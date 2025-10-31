Ексмеру Одеси Геннадію Труханову обрали запобіжний захід

Сьогодні, 31 жовтня, Печерський районний суд Києва обрів запобіжний захід колишньому міському голові Одеси у справі про загибель людей під час зливи. Геннадію Труханову призначили цілодобовий домашній арешт, засідання проводилося в режимі відеоконференції.

Про це повідомляє Суспільне Одеса.

Напередодні Труханову повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди в Одесі 30 вересня.

Підозру оголосили дев’ятьом посадовцям, серед яких — заступники Труханова, керівники департаментів міськради та комунального підприємства “Міські дороги”.

На думку слідства, Труханов неналежно виконував обов’язки та не забезпечив відповідне функціонування інженерних мереж міста. Так, попри багаторічні проблеми з підтопленнями, мер не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем, а у день стихії не організував оповіщення населення.

Злива зі смертельними наслідками 30 вересня в Одесі

В Одесі 30 вересня випала майже двомісячна норма опадів. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив третій (червоний) рівень небезпеки.

Унаслідок негоди було відомо про десятьох загиблих. Серед них ціла родина з п’ятьох людей. Пізніше в ОВА уточнили, що офіційно від стихії загинули дев’ятеро людей, а ще двоє, як показав розтин, померли з природних причин.

Президент України Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій у місті, зокрема всіх обставин, які могли спричинити такі наслідки.