Нідерланди виділять Україні додаткові 700 млн євро у 2025 році

Нідерландський уряд виділить Україні додаткові 700 млн євро у 2025 році. Рішення ухвалене після того, як парламент підтримав пропозицію негайно збільшити фінансову допомогу.

За інформацією NOS, уряд країни все ж таки погодився виділити 700 млн євро додаткового фінансування для України на наступний рік. Спочатку прем’єр Дік Схооф планував повернутися до питання лише під час формування весняної бюджетної ноти, оскільки кошти, заплановані на 2026 рік, були витрачені вже цього року.

Поштовхом до перегляду рішення стала ініціатива лідера GroenLinks–PvdA Єссе Клавера щодо виділення ще 2 млрд євро для підтримки України у 2025 році. Пропозицію підтримала більшість Палати представників, проти висловилися лише PVV, Forum voor Democratie, BBB та SP. Після цього уряд почав терміново шукати невикористані кошти в бюджеті, щоб Україна могла швидше здійснити військові закупівлі.

За даними NOS, 500 млн євро виявилося невикористаними у фонді оборонних матеріалів через затримки в оборонних проєктах та вигідний курс долара. Ще 200 млн євро знайшли у бюджеті Міністерства закордонних справ — ці гроші не мали визначеного призначення.

Оскільки рішення ухвалюється в останній момент, міністри фінансів, закордонних справ і оборони звернулися до парламенту з терміновим запитом на дозвіл щодо витрат. У першій половині наступного року уряд планує визначити, де шукати решту коштів.

У листі парламенту міністри попередили, що подальший пошук ресурсів буде складним: «Фінансова реальність така, що наступного року ми натрапимо на межі», — йдеться у документі.

Загалом з моменту початку повномасштабної війни Нідерланди надали Україні 13,5 млрд євро військової допомоги та ще 3,5 млрд на інші потреби. Минулого тижня стало відомо, що 250 млн євро з них підуть на американський пакет озброєння для України.