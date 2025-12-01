        Політика

        Україна і Нідерланди запускають спільне виробництво безпілотників

        Віктор Алєксєєв
        1 Грудня 2025 14:37
        Виробництво буде розподілене між двома країнами, а готові дрони закуповуватиме нідерландська сторона / Фото з Telegram @Denys_Smyhal
        Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, який заявив про підписання відповідної угоди зі своїм нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом.

        За словами Шмигаля, документ відкриває шлях до спільного виготовлення українських безпілотних систем як на території України, так і в Нідерландах. Виробництво буде розподілене між двома країнами, а готові дрони закуповуватиме нідерландська сторона для подальшої передачі українським Силам оборони.

        Міністр наголосив, що Україна продовжує масштабувати виробництво найкращих зразків вітчизняного озброєння у співпраці з партнерами.

        Окремо повідомляється, що Нідерланди оголосили про виділення 250 млн євро на ініціативу PURL. Шмигаль подякував нідерландській стороні та міністру оборони Брекельмансу за послідовну підтримку України.


