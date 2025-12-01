У Дніпрі 2 грудня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ

Завтра, 2 грудні, оголошено у Дніпрі днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару 1 грудня. Жертвами атаки РФ стали четверо містян. Кількість постраждалих збільшилася до 40 людей.

Текст розпорядження опублікував мер Дніпра Борис Філатов.

З метою вшанування пам’яті жертв трагедії, яка сталася 1 грудня внаслідок ракетного обстрілу РФ, 2 грудня у місті оголошено днем жалоби.

Реклама

Реклама

У вівторок у місті приспустять Державні Прапори України на будівлі Дніпровської міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради.

На будівлях підприємств та установам з’являться прапори з чорними стрічками.

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти завдали по Дніпру ракетного удару, внаслідок якого загинули четверо людей та 40 постраждали. 11 поранених у важкому стані. Пошкоджено будівлі СТО та підприємства. Виникли пожежі: горів гаражний бокс та дах п’ятиповерхівки.