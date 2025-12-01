СБУ запобігла замовному вбивству українського військового у Запоріжжі

У Запоріжжі контррозвідка Служби безпеки запобігла замовному вбивству українського військового – розвідника Сил оборони. Затримано агента ФСБ, який готував ліквідацію бійця розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, зловмисник намагався закласти саморобний вибуховий пристрій у помешканні військового, щоб потім віддалено підірвати його.

Підготовкою теракту займався завербований ФСБ 44-річний інженер з охорони праці місцевого медзакладу. За матеріалами справи, він здавав в оренду кімнату, в якій військовий проживав під час ротації після виконання бойових завдань на південному фронті.

“Доповівши про це ФСБ, агент отримав завдання забрати зі схрону вибухівку та приховано встановити її біля вхідних дверей в оселі військового. Зловмисника затримали на етапі підготовки теракту”, – йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено електродетонатор і додаткові комплектуючі до саморобної вибухівки, а також інші докази контактів з ФСБ.

За даними слідства, фігурант був завербований окупантами через його знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Мелітополі та працює на російську спецслужбу.

Одночасно з виконанням основного завдання агент передавав росіянам геолокації діючих енергооб’єктів на території міста, які окупанти планували атакувати керованими авіабомбами.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.